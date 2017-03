Lauren Hoffman & The Secret Storm – Family Ghost

Betyg - 8 8 Mycket lyckad mix av indiepop, rock, americana och mörk folkmusik User Rating: No Ratings Yet !

Gitarristen och sångerskan Lauren Hoffman från Virginia i USA, albumdebuterade redan 1997 med Megiddo. Sedan dess har det blivit några soloplattor, men den första hon gjorde ihop med The Secret Storm var en ep som kom förra året. Fullängdaren Family Ghost följer upp med den äran.

Lauren Hoffman har skrivit några riktigt lysande låtar till den här plattan. Jag tänker på ”Broken” som handlar om en kvinna som tilltalas av kille som inte gått helt välbevarad genom livet, på fina ”In the sun” vars refräng kryper allt djupare in bland hjärncellerna med lyssningarna och stannar där, på popiga ”I just broke up with a guy who looks kinda like you”, på ”Family ghost” med sitt coola stick och höjda tempo, på spöklika ”Fast lane” och ”The dragon” som bägge färgas starkt av Catherine Monnes suggestiva cello- och fiolspel. Det sistnämnda spåret förmedlar en känsla som får mig att tänka på en drogtripp som kanske inte går riktigt som tänkt, men det är nog inte vad texten handlar om egentligen… tror jag. En fantastisk låt är det i vilket fall som helst. Det musikaliska spannet på Family Ghost är rätt så brett, från ”Don´t look back” som inleder plattan och som börjar så fint och försiktigt för att utmynna i nästan postrockig tyngd och ilska, till avslutande valsen ”Til it lasts”. Däremellan blandas lugna spår med sådana som går i midtempo och snabbare saker. Det är indiepop, rock, americana och folk i en rätt mörk, lite mystisk och spännande, alltid melodisk mix. Lauren Hoffman har själv skrivit samtliga låtar och arrangerat dem tillsammans med bandet. Förhoppningsvis kommer hon fortsätta på den här linjen i framtiden. Jag är övertygad om att den här talangfulla artisten har mycket mer att ge och ser redan nu fram mot nästa album.

