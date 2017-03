Little Brother Eli ger oceaner med ett unikt sound

Little Brother Eli är en popgrupp med det där personliga ID:t som många band söker efter men som få har medfött och som är få förunnat. Den fem man starka gruppen kommer från Oxford i Storbritannien. De har med sin förmåga och över 100 spelningar i bagaget satt sin hemstad på musikkartan. Uttrycket i sången fångar verkligen lyssnarens intresse och flörtar rejält med alla våra sinnen. Tuff sång, fina rytmer och de skönt morrande gitarrerna skapar sammantaget ljuvlig musik för öronen som du bara inte kan ignorera.

Bandets talang har inte gått helt förbi musiktidningars uppmärksamhet…

“Packs enough of a punch to suggest they’re a band with a foot in music’s past but eyes on a bigger, brighter future.” Nightshift Magazine

“Hardest working band in Oxfordshire…” Dave Gilyeat – BBC Introducing

Gruppen har nu släppt låten ”Oceans”. Låten för in tankarna något litegrann in på snygg inspiration från bandet Red Hot Chilipeppers men samtidigt har den verkligen en stark och egen väg. Little Brother Eli har skapat något unikt här. Skynda och lyssna för det här vill du inte missa.

Här är är låten:



