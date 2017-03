Miss Tess – Baby, We All Know

Miss Tess har i och med Baby, We All Know gett ut sin tredje platta. De två första, Sweet Talk (2012) och The Love I Have For You (2013), gavs ut av Signature Sounds Recordings, men i och med denna cd har hon och bandet The Talkbacks blivit independentartister.

Miss Tess & The Talkbacks är en cool retro-akt som lirar eget material. Miss Tess skriver själv alla låtarna, ibland med hjälp av någon i bandet, men oftast på helt egen hand. Det är en mix av traditionell country, honky tonk, rhythm and blues med Sydstatskänsla, New Orleans-jazz och swing, samt träskpop och tidig rock ‘n’ roll som gäller. Amerikansk rotmusik helt enkelt, framförd med pondus, sväng och den där naturligt självklara attityd som amerikanska artister som lirat live länge brukar kunna ha. Den här gången har Miss Tess skrivit sina låtar, delvis i New Hampshire och delvis hemma i Nashville. Bandets gitarrist Thomas Bryan Eaton har hjälpt producenten Dan Knobler (Rodney Crowell, Tift Merrit) med att få till ett lagom rått och rockigt sound, vilket får den här plattan att låta modern, trots att musikstilarna i sig inte är det. Å andra sidan har dessa traditionella stilar fått ett rejält uppsving bland yngre, coola människor och klubbkids idag, så även gammalt kan vara inne, om man säger så. Miss Tess och hennes band förtjänar i vilket fall som helst din uppmärksamhet. Plattans tuffaste låt, ”Shotgun wedding” och vackraste ballad ”Don´t blame me” är bara ett par av höjdpunkterna på Baby, We All Know. Tunggung som ”Take you, break you, shake you”, en honky tonk-låt med steel och fiddle som ”Moonshiner” och sexigt suggestiva ”Little Lola” bör inte ignoreras av nyfikna trumhinnor. Faktum är att den här plattan inte innehåller något skräp över huvud taget. Låtarna är allt från bra till skitbra så nu måste jag försöka hitta Miss Tess tidigare cd:n.

