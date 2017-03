Betyg - 6 6 Baltimoreband debuterar med välgjord och jordnära rockmusik. User Rating: No Ratings Yet !

Kurt Deemer Band består av ett gäng indie/undergroundveteraner från Baltimores klubbscen som slagit sig samman för att skapa rockmusik. Gaslight är kvartettens debutalbum och det är sångaren/gitarristen/ munspelaren Kurt Deemer som förser bandet med material han skrivit.

Kurt Deemer Band är tveklöst en rockgrupp, även om de förser sin musik med inslag av alternativ country och americana också. Tänk en rockig Bob Dylan eller Tom Petty, en mix av influenser från Richard Thompson, The Replacements, Lou Reed och Warren Zevon t.ex. Där någonstans, i blandningen av skivor med dessa artister, passar Gaslight bäst in. Det tycker killarna själva och jag kan bara hålla med dem. Så värst originell eller egensinnig är inte deras musik, men det är behagligt att lyssna till Kurt Deemer Band. Grunden ligger på gitarrer, akustiska och elektriska, bas och trummor, men får allt som oftast färg av Roy Bells pedal steel, orgel och keyboards också. Kurt Deemers stämma påminner mig om någon annan, tror att det är Graham Parker eller kanske Elvis Costellos röster? I vilket fall som helst passar den till musiken och melodierna har förmåga att smyga sig över lyssnaren, i fall där de inte är väldigt direkta och träffar på första försöket. Visst kan man tycka att gitarrband som detta finns i ett överflöd och att genren borde ha blivit mättad redan i slutet av 80-talet, men det är ändå en viss charm med chosefriheten, den enkla viljan att bara skriva och leverera god rockmusik med naturliga popmelodier, utan poser, glitter och make up, som får mig att placera den här plattan i cd-spelaren lite då och då. Det finns något ärligt och naturligt över Gaslight, ungefär som med Neil Young, Bruce Springsteen och rödsvarta flanellskjortor.

