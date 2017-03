Deee-Lite – World Clique (Expanded Edition)

Betyg - 6 6 Det låter extremt mycket 1990, men ändå är det något som saknas. User Rating: No Ratings Yet !

Cherry Red återutger Deee-Lites debutalbum World Clique (1990) som dubbel-cd med bonusmixar.

När sångerskan Lady Miss Kier slog sina påsar ihop med dj:erna Dmitry och Towa Tei (den senare ursprungligen reklamformgivare, vilket kanske inte saknade betydelse), hamnade de helt rätt i tiden inför det stenhippa 90-talet. På debutalbumet World Clique (1990) utforskade de vad man kan åstadkomma med coola samplingar, scratch och housepiano. Inte så våldsamt långt ifrån det som exempelvis St Etienne och Beastie Boys gjorde vid ungefär samma tid, alltså. Det låter extremt mycket 1990, men ändå är det något som saknas. Vissa spår blir snarare hopklippta kollage än riktiga låtar. Utöver världshiten ”Groove Is in the Heart” finns inte mycket som verkligen förtjänar epitetet klassiker.

Att växla över till de förlängda mixarna på cd2 känns inte som en lika stor kontrast som på många andra nyutgåvor, eftersom själva albumet i det här fallet är så dansgolvsanpassat. Att lyssna igenom alla spåren från början till slut i en sittning rekommenderas inte, men jazziga ”Power of Love (Turn Up the Radio mix)” och ”Good Beat (Pal Joey’s Shake Your Body to the Beat mix)” förtjänar ett litet omnämnande.

