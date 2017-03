Jay-Jay Johanson släpper smakprov från kommande album

Trots att Jay-Jay Johanson inte gör så mycket väsen av sig i Sverige så släpper han framgångsrik musik. Just nu befinner han sig på europaturné för att promota sin nya singel ”You´ll Miss Me When I´m Gone” som släpps idag.

”You´ll Miss Me When I´m Gone” är ett smakprov på vad vi kan förvänta oss av den kommande fullängdaren Bury the Hatchet som släpps i September. Låten är skriven, arrangerad och producerad av Mr Johanson själv. Inspelad och mixad i Break My Heart Studio av Magnus Frykberg som också spelar trummor på låten. Erik Jansson på piano och Mats Äleklint på trumbon. Jay-Jay, Magnus och Erik har jobbat ihop sedan starten 1995, då debutalbumet Whiskey började spelas in.

”You´ll Miss Me When I´m Gone” för tankarna till begravningsmarcher i New Orleans spelade av dessa mystiska jazzband, men denna gång ledd av den, som alltid hypnotiskt vackra rösten av Jay-Jay Johanson

Jay-Jay är mitt uppe i en europaturné men några datum för Sverige finns ännu inte.

