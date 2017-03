Betyg - 9 9 Tommy Galentos mest fulländade och spännande album hittills User Rating: No Ratings Yet !

OK Star Orchestra har upplösts och Star Family har bildats istället. Kvar är Tommy Galento Nilsson (gitarr, sång, percussion) och Perry Vallgren (trummor, keyboards, percussion, sång). Bandets debutalbum är en fantasifull, nästan magisk tripp i rytmer och varierade låtar, men den som vill hitta ett fack för Star Family får tänka hårt.

Förutom Galento och Vallgren består Star Family av basisten Carl Greder, men många andra basister och musiker lirar också på gruppens första lp, som består av åtta spännande spår. Resan börjar på sida A med rytmiska excesser i låtar som ”A good night” och ”Frederico”, spår som får mig att tänka på såväl Santana som Talking Heads, men ändå låter de väldigt annorlunda. Därefter kommer skivans mest popiga spår, den medryckande ”I´m so alone”. Det är sparsmakat med låtar som har sjungen text på den här plattan, men här förekommer det, och i en bättre värld hade ”I´m so alone” varit en liten hit vid det här laget. Med ”Boogie everywhere” fortsätter den rytmiska festen innan lp:ns första sida avslutas med ”This is where we belong”, som har en funkig intensitet och fint gung. När man vänder plattan inleds sida B stillsamt och vackert med ”Lisa part 1” som Mathias Danielsson förgyller med sin drömska pedal steel. Steelen leker fint tillsammans med Galentos gitarrtoner och en bit in tar även denna låt fart. ”Lisa part 2” avslutar skivan och låten hade passat perfekt i soundtracket till tv-serien Twin Peak med sin böljande, flödande skönhet. Mellan Lisa-låtarna hittar man plattans längsta spår, den över 11 minuter långa ”resan i resan”, betitlad ”Banana dog beat”. Här experimenteras och improviseras det hej vilt, från den funkigt medryckande starten till de psykedeliska partier och ljud som överraskar någonstans mitt i och ger låten sin knarkigt LSD-liknande och mystiska atmosfär. Som helhet är Star Family en fullkomligt förträfflig platta: mångsidig, dansant, spännande, medryckande och alldeles lagom lång. Vinylen är inte pressad i så många ex så gör vad du kan för att skaffa din lp. Den här plattan kan mycket väl bli en kultig raritet med tiden.

