Åtta år har passerat sedan Elegant Machinery bjussade på nytt skivmaterial, men med ep:n I är det dags igen. Detta är första ep:n av planerade tre stycken, och traditionsenligt innehåller plattan fyra låtar.

Elegant Machinery verkar må bra och vara laddade med ny elektronisk energi igen. Jag såg bandet på Debaser i oktober förra året, ungefär samtidigt som denna ep gavs ut digitalt, och det var ett fokuserat och svängigt band som framförde sina låtar live. Och nog känner man igen killarna och deras sound även på I. Möjligtvis har atmosfären och sången mörknat en aning med åren, medvetet eller ej, men jag betvivlar starkt att det är något fansen kommer känna sig besvikna över. Tvärtom klär Elegant Machinery i lite modern svärta. Hur är låtarna då? Jo, inledande ”I say” är en dansant och hitbetonad sak som är svår att värja sig för. Den funkar utmärkt och är riktigt stark, även som del av ett liveset. Spår två heter ”Shut up (and take my money)” vars melodiska refräng och svängiga syntrytm har god förmåga att få åtminstone mig att svänga på häcken. Trea ligger ”Wheels in motion” som är helt okay, men svagare än de nyss nämnda låtarna. Sist kommer lugnare ”Future breakup” med rätt fin melodi, men den går för sakta för excesser på dansgolvet. Däremot är låten trevlig att lyssna till. Vad som däremot sänker den här ep:n en aning är det dova inspelningsljudet. Det låter som att musiken ligger under en filt eller i en kartong, och extra tydligt framstår det om man precis innan lyssnat på en platta med normal, klar ljudbild. Jag har inte studioteknisk kunskap att förstå varför det har blivit så här, men det är synd, för låtmaterialet och framförandet förtjänar betydligt större dynamik än så här.

