I åtta och ett halvt år har vi väntat på den mytomspunna solodebuten från Broder Daniels frontfigur Henrik Berggren. Nu behöver vi inte vänta mer!



Idag den 2 mars släpptes en singel, ”To My Brother, Johnny” med Broder Daniel-sångaren Henrik Berggren. På måndag firas släppet av de inbitna fansen på klassiska indiehaket Carmen i Stockholm. Be there!