Klassisk hårdrock, injicerad med stora doser eldig energi

10-årsjubilerande Bonafide fortsätter att mata rock n roll-riff som en outtröttlig rock n roll-maskin på Flames. Den som väntar sig några större utsvävningar från det invanda konceptet går förstås bet, och den som känner bandet sedan tidigare behöver bara plocka fram sexpacket ur kylen, sätta på plattan och starta partyt!

Jag har nästan tappat räkningen på hur många gånger jag har sett Pontus Snibb live med sina band Pontus Snibb 3 och Bonafide. Från spelningar på Sweden Rock Festival till klubbar som Akkurat i Stockholm, som förband till Edgar Winter på Debaser till Kungsträdgården och minifestivalen Putte i Parken har han rockat järnet gång efter annan. Alltid finns där energi, inlevelse och stor musikalitet, vilket gör att man aldrig blir besviken. Och besviken blir jag inte heller på Flames. Tillsammans med Anders Rosell på gitarr, Niklas Matsson på trummor och Martin Ekelund på bas serveras här tio låtar, varav alla utom utmärkta ”Bottle of Jack” är skrivna av Snibb själv. Förutom bluesiga balladen ”Under your spell” som avslutar plattan och som jag kan leva utan, är det endast passionerad hårdrock av klassiskt snitt som fyller speltiden på Flames. Låtar som ”Back in flames”, ”Power down”, ”Flipside groovin´” och ”Gotta go” är födda att dricka bärs och gå bärsärk till, medan ”Like it now” med sina feta refränger känns som radiorock a´ la 80-tal. Ingenting här är nyskapande eller ens modernt, men är det krav från lyssnarens sida så är inte Bonafide rätt band att kicka loss till i alla fall. Så kalla det gubbrock om ni vill, det är i alla fall gubbrock med en satans pondus, sväng och hjärta. Idag, när flera av de ursprungliga hårdrocksikonerna avlider, får man vara glad över att band som Bonafide håller liv i riffrocken och injicerar den med ny energi som på Flames.

