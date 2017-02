The Crazymen – Forest Punker 5777: Episode 1

Betyg - 7 7 The Crazymen fortsätter att utveckla sin DIY-mix i rätt riktning User Rating: No Ratings Yet !

Forest Punker 5777: Episode 1 är första delen av en dubbelplatta från Motalas The Crazymen. Andra delen ska dyka upp under året, och sin vana trogen har dessa DIY-galningar blandat och gett inom diverse genrer, även denna gång.

Delvis är nya skivan inspelad i skogen – bokstavligen – med en batteridriven 3-kanals portastudio, och delvis är den inspelad inomhus i Vuv-studion. Resultatet är en 12-spårs platta som i ena stunden är flummigt psykedelisk (”Dragonfight”), i nästa stund mörkt brutal och något kaotisk (”Liers backstabbers & shittalkers”) för att i tredje stund bli popigt medryckande och repetitiv med ett par textrader som upprepas gång på gång (”Jesus is my only true friend”) och så spårar det hela plötsligt ut i någon sorts Eddie Meduza-liknande galenskap (”Han är en raggare”). Verkar det schizofrent? Jo tack, det är det också, men vi som följt The Crazymen ett tag vet att det är så grabbarna jobbar. Här finns inga regler, inga mallar att hålla sig inom, mer än gränserna för vad musikanterna klarar av rent tekniskt. The Crazymen lirar väldigt sällan vad jag skulle beskriva som punkrock, men attityden, skaparglädjen och det hemmagjorda konceptet är väldigt punkigt, oavsett vilken musikstil bandet väljer att hänge sig åt för stunden. Jag har lyssnat på och skrivit om The Crazymen sedan 2005 (då de i ärlighetens namn var rätt ruttna) och än idag har de inte blivit några ekvilibristiska musiker, men de har utvecklats en hel del genom åren, och så finns det ju en stor dos charm och kärlek i det hela som tilltalar också. Tillsammans med Sveriges Sista Dagar som kom 2015 är Forest Punker 5777: Episode 1The Crazymens allra bästa plattor. Framförallt är det de lugnare, popiga och flummigare låtarna som tilltalar mig, men mixen av hårt och finsmakat gör bandet och bandet gör vad de vill, så ”take it or leave it”.

