Jag gillar Hat Check Girl och har recenserat skivor med dem tidigare. I och med Two Sides To Every Story har duon kommit fram till sin sjätte platta tillsammans. Den här gången innehåller albumet 10 låtar, utgivna parvis i fem kapitel och med mellanspel och en epilog. Hur originellt är inte det?

Annie Gallup och Peter Gallway är två sådana där sköna typer som aldrig ger upp. Peter har sin bakgrund i 60-talets bohem- och konstnärskvarter i Greenwich Village. Han hade redan gett ut tre plattor för Warner Bros/Reprise innan han fyllde 25. Därefter har han spottat ur sig ett dussin soloplattor för diverse indiebolag och varit involverad som producent på ytterligare ett 50-tal plattor. Annie, uppvuxen i Ann Arbor, Michigan (precis som Iggy Pop) har inte heller legat på latsidan. Hon har vunnit en mängd priser för sina sånger. Hennes första soloplatta kom ut 1994 och den elfte kommer se dagens ljus nu i vår. I Hat Check Girl sjunger bägge artisterna, Two Sides To Every Story har de mixat och producerat själva, de bägge musikerna lirar en uppsjö instrument var och enda hjälpen de fått är egentligen av Jerry Marotta som lirar trummor och percussion på plattan. Personligen föredrar jag Annie Gallups sångröst. Den påminner emellanåt om Marianne Faithfuls då hon gav ut mästerverket Broken English. Hat Check Girl lirar en sorts svängig americana och folkpop, med betoning på pop, på den här plattan. Här finns flera lugna, fina spår också, men de absolut bästa är de som går lite fortare och bjuder på sväng. Att såväl Annie Gallup som Peter Gallway lägger ner jobb på texterna är inget att betvivla. Här finns lyriska betraktelser och berättelser som får mig att tänka på såväl Tom Waits som Leonard Cohen, vilket ger låtarna ett extra lager av tyngd.

