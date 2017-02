Ann-Margret – Songs from The Swinger / The Pleasure Seekers

Él Records återutger Ann-Margret-albumen Songs from The Swinger and Other Swingin’ Songs (1966) och soundtracket till The Pleasure Seekers (1965) på en cd.

Filmerna The Swinger och The Pleasure Seekers verkar inte ha varit vad vi idag skulle kalla politiskt korrekta, men lyckligtvis är innehållet på den här skivan betydligt mer musikaliskt korrekt: tidstypiskt groovy orkesterpop i storbandsarrangemang med stråkar, tvärflöjt och latin-bongos på standards som ”The Good Life” och ”That Old Black Magic” av kompositörer som Sacha Distel och teamet Sammy Cahn och Jimmy Van Heusen.

Hollywoodstjärnan Ann-Margret Olsson från Jämtland visar sig ha en alldeles utmärkt röst som påminner lite om Kylie Minogues, fast bättre. The Swinger kommer varken att kullkasta patriarkatet eller bryta ny mark inom industriella ljudexperiment, men lär fungera utmärkt som bakgrundsmusik till ditt nästa cocktailparty med lavalampor, lila smoking och kråsskjorta i din kitschiga bachelor pad.

