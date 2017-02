Vive La Fête och Aesthetic Perfection till Subkultfestivalen

Subkult slår på stora trumman och fortsätter att boka stora internationella namn till festivalen. Med industriell pop från USA och energisk electrorock från Belgien blir årets line-up betydligt starkare än debutårets.

Vive La Fête

Danny och Els träffades 1997 och det var kärlek vid första ögonkastet. Den energi som uppstod mellan de två var det som startade Vive La Fête. De använde sin attraktion till varandra och sina talanger för skapa deras värld av musik, humor, glamour och kärlek. Deras übersexiga electrorock har tagit belgiska Vive La Fête jorden och nu var det ett par år sedan bandet var i Sverige vilket gör bokningen extra spännande.

Aesthetic Perfection

Los Angeles-baserade producenten Daniel Graves soloprojekt Aesthetic Perfection har en lång karriär bakom sig och har släppt fem fullängdsalbum. Nu är han aktuell med nytt material och senast Graves besökte Sverige gjorde dundersuccé så suget efter mer har varit stort, så en välkommen bokning kan man gissa.

Fakta: Subkult 2017

Var & när: Folkets park, Trollhättan, 16-17/6

Klara band: Vive La Fête, Aesthetic Perfection, S.P.O.C.K, Spark!, Red Mecca, Machinista, Human Lynx, Lizette Lizette, Dr. Arthur Krause, Rave the Reqviem, Project Pitchfork, She Past Away och Pretty Addicted.

Biljetter: www.biljettforum.se

