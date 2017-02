Necro Facility klara för Electronic Summer.

Det har varit tyst om Necro Facility ett tag, inte så konstigt då Oscar Holter arbetat för fullt med andra projekt tillsammans med Max Martin, Tiësto, Pink, BWO med flera. Arrangörerna bakom Electronic Summer undrade dock hur statusen var och slängde iväg en förfrågan till skivbolaget Progress Productions som snabbt kunde meddela att bandet är aktuella igen och att en spelning på Electronic Summer skulle sitta som handen i handsken.

Henrik Wittgren som är en av arrangörerna kommenterar:

– Jag arrangerade Necro Facility redan 2005 på min dåvarande klubb Plasticity i Göteborg. De var nya, unga och oerfarna, men det var enkelt att se att det fanns både talang och motivation. Efter bandets framgångar, både på egen hand, och som låtskrivare åt andra skall det bli mycket kul att åter ha dem på scen, mer än ett decennium senare.

Necro Facility släppte senast skivan Wintermute 2011. Med låtar som ”Do you feel the same?” och “You Want It” tog de ett tydligt steg i utvecklingen mot ett nytt industripopsound och året innan sambarbetade man med Covenant på deras ”Lightbringer”. Nu verkar det alltså som någonting nytt är på gång och det blir intressant att se om de fortsätter på samma bana eller går tillbaka till det lite mer hårdare och råare ljudbild som på de första skivorna.

Electronic Summer 2017

31 augusti till 2 september @ Brewhouse, Göteborg

Bokade artister

Hocico (MX)

Boytronic (DE)

Rotersand (DE)

Page (S)

Necro Facility (S)

Fler DJs och artister tillkommer

Biljetter köper du här: www.tickster.se

