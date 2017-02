Betyg - 7 7 Klassiska musikstilar i nya, färgsprakande dräkter User Rating: No Ratings Yet !

Den här anspråkslösa plattan med ett omslag, föreställande Travis Green sittandes på ett tågspår och lira akustisk gitarr, är riktigt bra. 27-åringen från Austin, Texas mixar rock n roll med svängig country och snygg soul på A Little Too Late och nej, det känns inte försent alls!

Travis Green har förmåga att få gamla musikstilar att låta oväntat pigga och fräscha, utan att förlora sitt ursprung och sin form. När han kör ”Everybody knows” befinner han sig i den tidiga soulmusikens svängigaste era. På den tiden hade knappast artisterna sjungit en textrad som ”everybody knows you´re a bitch at heart”, men annars är låten lika tidstypisk som den tillika souliga, men mer balladaktiga ”The only love”. En snygg, romantisk sak med fin melodi. Starkt countryinfluerad rock n roll får man dessförinnan i titelspåret som påminner om Shakin´ Stevens, om ni minns honom från 80-talets hitlistor? Mer av det stuket hittar man i läckra ”Keep you off my mind” med sina twanggitarrer och rockiga ”Caroline”, två låtar som inte Jerry Williams hade grinat illa åt om han hörde dem. Lugnare och mer renodlad country finner du i ”Damage done” och mystisk, magisk ökenpop á la tv-serien Twin Peaks får man en dos av i ”Road runs cold” med coolt gitarrlir av norskfödde Kid Andersen, som också lirar pedal steel på albumet. Avslutningsvis bjuds det på en mix av blues, soul och Bo Diddley-rytm i ”Salt and sand” och efter den, lätt funkiga ”Don´t forget”. Sedan har 33 minuter förflutit och en mycket underhållande platta är slut. De två sista spåren håller enligt mitt tycke inte riktigt samma höga kvalitet som de övriga låtarna, men inte är de ankskit heller. Den sistnämnda kan säkert uppskattas av fans till t.ex. Leon Russell. Travis Green som turnerade i Skandinavien härom året har en bra, variationsrik röst och den här killen förväntar jag mig stordåd av framöver.

