Erasure tillbaka med World Be Gone

Nya World Be Gone från Erasure släpps i maj.

Andy Bell och Vince Clarke i Erasure följer upp kolossal-bautaboxen From Moscow to Mars med ett nytt studioalbum.

World Be Gone finns ute den 19 maj, men du kan redan nu förbeställa ditt exemplar här. Man kan välja på CD, vinyl, orangefärgad vinyl samt givetvis det självklara formatet kassett.

Läs vad Andy Bell hade att säga om skivan i Zero-intervjun här och läs låtlistan nedan.

Love You To The Sky

Be Careful What You Wish For!

World Be Gone

A Bitter Parting

Still It’s Not Over

Take Me Out Of Myself

Sweet Summer Loving

Oh What A World

Lousy Sum Of Nothing

Just A Little Love

