Under Livet – elektronisk pop och ”hjärtskärarsmärta”

Snygg elektronisk pop med texter på svenska. Bakom syntarna står två anonyma göteborgare i trettioårsåldern. De beskriver sin musik som ”Lust, lidande, dekadens och hjärtskärarsmärta – bara rena jävla känslor”. Zero introducerar den både mystiska och passionerade duon Under Livet.



Hej, Under Livet, och tack för att ni tagit er tid att svara på några frågor! Ni har dock valt att vara anonyma och inte gå ut med era namn. Hur kommer detta sig och vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med anonymiteten?

– I varje steg man tar, så förväntas man vara ”offentlig” och stå till svars för allt man gör. Om varför man ser ut som man gör när man går ner på hörnet och köper mjölk. Om varför man valde att köpa mjölk istället för Oatly. Eller, i cyberrymden, om varför man ”likat” en sida om bumbibjörnar på Facebook. Genom att vara anonyma slipper vi ytterligare en roll på våra samveten. Under Livet kan ses som en fiktiv person eller ett tillstånd. Under Livet ger oss även möjlighet att utforska ett gemensamt alter ego bakom ett gäng syntar och katter. Är det förresten så viktigt vilka vi är och vad vi heter? Om någon verkligen vill veta det och frågar snällt, kan det mycket väl hända att vi svarar…

Under Livet är ett bandnamn med många tolkningsmöjligheter. Man skulle kunna tänka sig ”saker som sker under livets gång”. Eller en särskriven referens till erogena zoner (”underlivet”). Eller rent utav att livet är ett under. Hade ni några speciella tankar med namnet eller gillar ni flertydigheten?

– Vi gillar att saker kan uppfattas på olika sätt, utifrån vem som reagerar på det vi uttrycker. Det kan dessutom vara underhållande att diskutera Under Livet på offentliga ställen. Som när man sitter på spårvagnen och deklarerar att man är ”sugen på att dra hem och fixa lite med underlivet”…

Ni skapar snygg elektronisk pop. Är ni främst inspirerade av åttiotalstalsvågen (Yazoo, Pet Shop Boys m.fl.), nittiotalsvågen (Saint Etienne, Dubstar m.fl.), tvåtusentalsvågen (Robyn, Röyksopp m.fl.) eller kanske något helt annat?

– Tack! Vi inspireras av och plockar bitar från allt möjligt. Lite som matingredienser som kanske egentligen inte borde kombineras, men som ändå smakar jäkligt gott ihop. Tänk er en blinkande blipp-blopp-cover av den gamla dängan ”Love Hurts” eller ”Total Eclipse of the Heart” blandat med Susanne Sundfør och The Tough Alliance…

Hur gör ni er musik? Jobbar ni främst med mjukvarusyntar eller även med gamla, analoga maskiner?

– Vi blir inspirerade av små fragment, som en loop eller en melodislinga, som vi hört någonstans. Skapandet sker gärna på trasiga instrument som måste byggas ihop igen, framförallt batteridrivna leksaksyntar med inbyggda högtalare. En av oss funderar faktiskt på att tatuera in synttillverkarnamnet ”CASIO” i svanken!

Era texter är på svenska och ger intryck av att vara genomtänkta. En låt börjar till exempel med de starka raderna: ”Slå mig, förstå mig… förlåt mig”. Vad vill ni uttrycka med texterna och hur kommer det sig att ni valt svenska istället för det ”klassiska popspråket” engelska?

– Svenska språket låter oss bli poeter för en kväll. Vi kan skriva om en slirig utekväll på ett sätt som gör att vi själva tror på storheten och det episka i det hela. Det ger oss även möjlighet att ge oss in i konkurrensen om folkkära spelningar på Ullevi. Engelska är däremot ett himla konstigt språk med en massa synonymer. I slutändan är det, hursomhelst, alltid upp till lyssnaren att tolka vad det handlar om. En god vän till oss trodde att ovan citerade låt beskrev en misshandel, men för oss har den en annan betydelse. Bara en sådan sak är ju vacker!

Er debut-EP har det dramatiska namnet ”Våld & Död, Kärlek & Magi”. Bakom er välpolerade musik verkar det dölja sig starka känslor. Håller ni med?

– Ja. Men lika mycket handlar det om tron på den fria leken i allt vi gör. Namnet på EP:n är en slags snabbspoling av allt man går igenom i livet. Lite som när man sätter in en köp-/säljannons i en papperstidning: varje ord är så jävla dyrt att man måste komprimera. Detta för att inte riskera att ta kål på oss själva för tidigt.

Förutom EP:n har ni även släppt ett par andra låtar, som ”Augusti till oktober” och ”Vintergata”. Blir nästa steg en fullängdsskiva?

– På sätt och vis gillar vi fullängdare, men en EP är ju lite som en god Centerrulle istället för en blaffig Aladdinask, där alla spyr på slutet. Så kanske kommer det snart en EP till?

Kommer det i framtiden erbjudas möjlighet att uppleva Under Livet live? Har ni i så fall tänkt att uppträda i masker för att behålla anonymiteten?

– Absolut! Mask låter fint, men också lite svettigt. Vi får se. Först och främst vill vi att livespelningarna ska kännas som ett enda stort dansgolv. Som om vi själva står i publiken och dansar med!

