I Shaefris nya singel uttrycks känsloladdad elektropop

Shaefri är en musiker som har sin artistbas i London där hon skapar elektropop. Född och uppvuxen i London med en irländsk och egyptisk börd, spenderade tidigt Shaefri flera år på att odla sitt personliga ID inom musiklivet i London. Hennes ”varumärke” består kärnfullt av en unik lite lätt hemsökande sång och minimalistiska beats.

I det nya låten ”Rabbit Hole” återger Shaefri våndan av att längta efter kärlek. Hon skapar i låten en desperat karaktär via en text som berättar om smärta och där Shaefris karaktär innerligt bönfallar föremålet för sin kärlek att älska henne. Hennes texter slår an kraftfulla ackord hos dem som har upplevt smärtan av obesvarad kärlek, “I’ll follow you into the rabbit hole; inside here, it’s dark and cold”.

Genom hela spåret får vi följa karaktärens starkt känslosamma resa, från sårbarhet i första versen fram till ren desperation och smärta i den slutliga refrängen. Det här är en känsloladdad låt som också innehåller vacker synthbaserad musik och stark sång. Den olyckliga kärleken har med ”Rabbit Hole” fått en respektfull plats i vår tillvaro. Den skänker förståelse till dem som söker den och för dem som också vill läka under sorgeprocessen för olycklig kärlek.

