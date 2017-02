Hush Forever ger ut den lysande singeln ”Something/Nothing”

Han har tidigare varit medlem i ambient-duon Flipside men har sedan 2011 gått under soloartistnamnet Hush Forever. 2013 beslutade Sebastian att ta en paus från livet i Malmö och flyttade till landsbygden i norra Ibiza med sin kärlek och deras nyfödda barn. Väl på plats på ön byggde han en studio på toppen av ett hönshus och började spela in sitt album där. Dränkt i inspirationen från den magiska ön Ibiza, expanderade han sitt musikaliska universum och skapade det som idag är albumet ”Find The Gap” (som släpps under 2017). I september 2016 släpps låten ”Life is a Black Curtain” till filmen ”Jag Älskar Dig” som sedan gick på de svenska biograferna.

Sebastian Lilja låter unik och lite exotisk i sitt uttryck som Hush Forever. Artistens lite tropiska musikstil kallas för ”Organic Indie Pop” och består av en superskön blandning av akustisk gitarr, ljud från gamla synthar, fältinspelningar av ljud och andra ljudeffekter. Det bästa är att när det kommer till sitt uttryck i en låt funkar det hela utmärkt. Fågelljuden från Sebastians trädgård i Malmö exempelvis blir till en vacker kör tillsammans med sången och den ovanliga musiken.

Det vilar en speciell förmåga till att kunna skapa det där lilla extra som krävs för att på ett skickligt sätt sticka ut ur mängden inom musiken. Sebastian lyckas göra det med bravur i sin nya singel ”Something/Nothing”. I låten ljuder en proffsig känsla för variation. Videon till den första singel från det kommande albumet är gjord med Martin Ottosson, också från Malmö.

Den vackra videon och låten finns här:



Kommentarer

Kommentarer