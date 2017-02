Intar självaste Ericsson Globe i höst.

Nick Cave & The Bad Seeds följer upp kritikerhyllade försäljningssuccén Skeleton Tree och filmen One More Time With Feeling med en turné som bland annat tar dem till Ericsson Globe i Stockholm den 18 oktober.

Biljetterna släpps den 17 februari på den här länken.

