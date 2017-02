Morgxn släpper låten ”HOME” finurligt omarbetad av Joywave

Artisten Morgxn började sin karriär i hemstaden Nashville där han minns hur han tidigt sjöng med sin mamma. Han kunde som väldigt ung hålla melodier innan han kunde prata ordentligt. Vid 6 års ålder dominerade han sedan den lokala gospelkören. När han blir 9 år, började han ta röst- och pianolektioner och skriva låtar. Efter college spelar han teater i New York.

Joywave kom sedan in i Morgxns karrriär som ett lyckosamt samarbete i form av en ny version av singeln ”Home”. Omarbetningen av låten vände upp och ner på den. Det har skapat en nydanande ”pitch” i dess karaktär. Spåret har många fler nyanser nu. Helheten är läcker.

”-I wanted a version of home that was less about running away and more about standing your ground. I’m thrilled Joywave went on the adventure with me” – Morgxn.

Den intressanta låten kan du lyssna på här:



