De tre bonusspåren från Lazarus-musikalen släpps fysiskt.

David Bowie No Plan EP

Lazarus

No Plan

Killing a Little Time

When I Met You

De tidigare outgivna ”No Plan”, ”Killing a Little Time” och ”When I Met You” släpptes i höstas som bonusmaterial till musikalen Lazarus, men nu kommer de även att finnas tillgängliga separat på fysiska format enligt nedan.

24 februari CD-EP

21 april 12″-vinyl

26 maj exklusiv vit 12″-vinyl med litografi

Kommentarer

