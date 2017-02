Funeral Suits ger den episka singeln ”The Way Back”

Gruppen Funeral Suites kommer från Irland. Nu kommer deras singel ”The Way Back” med en video som innehåller en stark filmkänsla. Spåret är med på albumet ”Islands Apart”. I texterna återfinns reflektioner över livet. Gruppens medlemmar beskriver själva att albumet har varit och är som passage för egna upptäckter om en själv. Vi fann i processen vilka vi är med varandra, öar isär, förenade i ljud. Det kommer att fortsätta. Det är vi övertygade om.

”Islands Apart” är inspelad med producenten Jochen Smalbach, känd för att ha producerat musik bland annat till Rammstein och Klangkarussell. När bandet skrev albumet satt de i en lägenhet tillsammans med vidöppna fönster. De inspirerades då av livets ljud utanför och ljud från havet i Brighton. Så här beskriver bandet den kreativa processen:

”-We wrote overlooking a church on a quiet street in Shoreditch, and in cold, noisy industrial warehouses in Hackney and Tottenham. We wrote by the wild Atlantic on the West Coast of Ireland, and in Zen forests in Sweden, on doorsteps talking to strangers, to the rhythm and sights of the world passing by.”

Looparna gifter sig fint i ”The Way Back” tillsammans med popmelodin. Det vilar något pompöst och majestätiskt över denna låt. I texten ligger det mycket klokhet med eftertanke. Videon är skapad som en kortfilm. Det gör att man vill se den i sin helhet. Jag ger singeln ”The Way Back” full poäng. Den synthbaserade plattan är välproducerad och utrycket är vackert.

Här kan lyssna plattan ”Islands Apart”:

Här ser du videon och lyssnar på singeln:



