Boytronic – på väg att (åter)erövra Skandinavien

Boytronics karriär har varit en skakig resa med höga toppar, djupa dalar, tvära svängar och en och annan looping som gjort att man nästan förlorat uppfattningen om vad som är upp och ner. Men nu har bandet från Hamburg fått ordning på maskineriet igen och seglar spikrakt mot nya framgångar. Ett nytt album är i stort sett färdigställt och bakom mikrofonen står ingen mindre än den skönsjungande britten James Knights. Dessutom är två spelningar i Skandinavien inbokade. Zero ville självklart veta mer och gjorde en djupdykning i historien.

Sagan om Boytronic är långt ifrån bara lycklig. Tvärtom är det en historia som, vid sidan av snygga elektroniska poplåtar och listframgångar, även innehåller bittra motgångar, juridiskt trassel och ett uppseendeväckande stort antal medlemsbyten.

Låt oss försöka bena ut begreppen lite. Allt började i Hamburg 1983, när de båda vännerna Holger Wobker och Peter Sawatzki utforskade synthesizerns till synes obegränsade möjligheter. Deras tyskspråkiga avantgardepop, under projektnamnet Kapitän Sehnsucht, passerade dock relativt obemärkt förbi.

Stora framgångar uppnåddes däremot när de tog med ytterligare två kamrater i konstellationen, bytte namn till Boytronic och började sjunga på engelska. Den suggestivt blippande debutsingeln ”You” klättrade till tiondeplatsen på Tysklandslistan och spelades på dansgolv över hela Europa. Även debutalbumet The Working Model, som innehöll ett par dansanta elektropoppärlor, möttes av stor uppskattning.

I musikbranschen talas det ofta om det ”svåra andraalbumet”. I Boytronics fall var det mer än bara en klyscha. Skivbolaget såg en pengamaskin i bandet och skrek efter en ny ”You”. Herrar Wobker och Sawatzki ville däremot hellre utöka den musikaliska paletten och tog hjälp av Hi-Energy-producenten Bobby Orlando. Resultatet, The Continental, blev en mer italo disco-influerad skiva, som inte riktigt lyckades möta publikens förväntningar.

Konflikterna med skivbolaget tärde på bandet, vilket fick Wobker och Sawatzki att lägga ner Boytronic innan ett tredje album hade färdigställts. Märkligt nog ägde emellertid skivbolaget rätten till bandnamnet, vilket ledde till att nya artister värvades för att fortsätta vad ”original-Boytronic” hade påbörjat.

”Nya Boytronic”, bestående av Hayo Lewerentz, Ingo Hauss och Marc Wade, kom att släppa ett par skivor mellan 1988 och 1995. Wobker och Sawatzki började, i sin tur, jobba på ett nytt projekt med det Hildegard von Bingen-inspirerade namnet ”A Feather on the Breath of God”. De hade demoinspelningar för ett helt album klara när Peter Sawatzki avled hastigt och tragiskt. Wobker valde att lämna musikbranschen och drog sig tillbaka i ett buddhistiskt kloster.

Efter en längre period av själslig återhämtning återfick dock Wobker lusten att skapa musik. Intressant nog hörde han då av sig till Hayo Lewerentz, som varit medlem i andra upplagan av Boytronic. Lewerentz, som sökte en ny utmaning efter några framgångsrika år i technoprojektet U96, tackade ”ja” till ett samarbete. Tillsammans bildade duon en form av ”super-Boytronic” och släppte 2002 albumet Autotunes.

Efter skivan valde emellertid Lewerentz att lämna Boytronic igen för att koncentrera sig på sitt skivbolag, Major Records. Wobker fortsatte istället arbetet tillsammans med två andra musiker. De senaste åren har det dock skett ytterligare en stor rockad. Holger Wobker har åter lämnat Boytronic. Hayo Lewerentz har däremot fått en nytändning och startat en ”nygammal” upplaga av bandet tillsammans med Ingo Hauss, som var med mellan 1986 och 1995.

Låter det komplicerat? Ja, det är onekligen enklare att följa Rolling Stones, som bestått av Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood och Charlie Watts sedan 1962 (eller var det 1862?). Men kanske ska man inte fundera allt för mycket på medlemsbytena, utan låta Boytronics musik tala för sig själv.

– Visst har Boytronic haft en händelserik och lite annorlunda historia, men vi ångrar ingen av bandets faser eller skivor, berättar Hayo Lewerentz för Zero. Istället tänker vi positivt. Vi är stolta över alla framgångar vi uppnått under årens lopp och är glada över att det fortfarande finns ett intresse för oss. Stämningen i bandet är jättebra i den här sättningen. Ingo och jag har väldigt roligt i studion, vilket självklart bådar gott inför framtiden!

Den röda tråden i Boytronics långa och medlemsrika karriär har varit välgjord elektronisk pop med hitpotential.

– Vi har aldrig sett oss som del av någon musikscen eller subkultur, förklarar Hayo. Däremot har vi alltid varit säkra på att elektronisk pop är det bästa uttryckssättet för Boytronic. Syntljud är vackra och förmedlar bäst vad vi känner! Stämningsmässigt har jag alltid varit svag för det storslagna och känslofyllda. Med andra ord ligger åttiotalsmusik mig varmt om hjärtat. Men jag inspireras även av fina nutida band som Muse och Chvrches. Viktigast av allt är dock själva låtskrivandet. Boytronic handlar om poplåtar som håller, om smarta melodier och refränger som fastnar. Självklart är det även ett stort plus om man har en duktig sångare. Där kommer James in i bilden.

Hayo refererar till engelsmannen James Knights, bekant från det soulsyntiga projektet KNIGHT$, som varit Boytronics ”gästsångare” det senaste året.

– Jag lärde känna Hayo för några år sedan, när mitt dåvarande band Scarlet Soho släppte ett album på hans skivbolag, berättar James. Han har alltid talat uppskattande om min röst, men det här samarbetet kom ändå som en överraskning. Man förväntar ju sig liksom inte att få bidra till ett klassiskt elektropopband som Boytronic. Så det här har varit en rolig och givande utmaning. Själv kommer jag från indie- och glamrockbakgrund, men har gått mer och mer i en elektronisk riktning de senaste åren. Det känns som att jag har hittat hem!

Förra året spelade Boytronic och James Knights in låten ”Time After Midnight” tillsammans.

– Hayo och Ingo bjöd ner mig till Hamburg, där vi lyssnade igenom gamla demoinspelningar som Hayo haft liggande i sitt garage, minns James. Redan första gången jag hörde skissen på ”Time After Midnight” visste jag att låten hade potential. Jag började genast fundera på hur min röst kunde kombineras med syntslingan. Allt kändes alltså helt rätt från första början!

– Trots att vi bara har släppt ”Time After Midnight” via vår hemsida, så har responsen varit stor och positiv, fortsätter Hayo. Det känns som ett fint kvitto på att Boytronic fortfarande har mycket att ge.

Samarbetet gav blodad tand. Även på det kommande Boytronic-albumet, som snart är färdigställt, kommer James Knights att stå bakom mikrofonen.

– Vi har kommit långt på inspelningarna av vår nya skiva, avslöjar Hayo. Det är praktiskt taget bara finputs kvar. Resultatet känns mycket lovande. Det blir en vidareutveckling av det inarbetade Boytronic-soundet, samtidigt som vi även bryter ny mark.

– Jag vill inte berätta för mycket, utan håller hellre spänningen uppe, småler James. Ni kan dock förvänta er en rejäl portion snygga syntljud och dansanta beats.

Boytronic har aldrig varit något typiskt liveband, utan har snarare betraktat sig som ett studioprojekt. I alla sina inkarnationer har de faktiskt bara bjudit på ett fåtal gig. På den punkten är det dock dags för förändring. Ett flertal konserter är inbokade under 2017. Först ut en spelning på Wavefest i Köpenhamn den 4 februari.

– Wavefest blir vår första konsert på länge, berättar Hayo. Det ska bli jättekul att stå på scen igen. Speciellt nu när vi har med James i teamet! Vi kommer att bjuda på en blandning av gammalt och nytt. Förutom de stora hitsen blir det ett flertal livepremiärer och exklusiva förhandslyssningar på osläppt material.

Boytronic har alltid haft ett speciellt förhållande till Sverige. Det är därför föga förvånande att även vårt avlånga land står på deras konsertplan. I slutet av augusti besöker de Sebastian Hess och Henrik Wittgrens syntiga festival Electronic Summer i Göteborg.

– Wir lieben Schweden, säger Hayo med eftertryck. Senast vi var i Sverige, för ungefär tio år sedan, hade vi det jättetrevligt. Både Stockholm och Göteborg gav definitivt mersmak! Jag har samarbetat med ett par fina svenska artister, som Universal Poplab och Emmon, under årens lopp och imponerats över hur skickliga de är på sitt hantverk. Det är inte bara en tom komplimang, utan jag menar det verkligen: Sverige har världens bästa och mest hängivna scen för elektronisk pop!

Den 4 februari spelar Boytronic live i Köpenhamn. Vi bad Jeannie Mortensen från Wavefest om lite mer information:

– Jag har alltid älskat åttiotalets new wave-scen. Folk såg fantastiska ut, med lackkläder och tuperade hår, och musiken gick rakt in i hjärtat. Depeche Mode, Kraftwerk, Yazoo, Blondie och The Cure… behöver jag säga mer? Det kändes därför helt rätt att boka Boytronic till Wavefest. Deras ”You” är en av historiens bästa elektropoplåtar. Missa inte chansen att få uppleva den live! Naturligtvis bjuder vi även på bra musik före och efter konserten. Vi har en fantastisk svensk DJ, Steve Nilsson, som kommer att spela allt från gamla åttiotalsklassiker till modernare band som Nitzer Ebb och Covenant. Det kommer även att säljas fina drycker till förmånliga priser. Jag tror mig veta att svenskar uppskattar dansk öl, haha. Det här partajet är ett måste för alla åttiotalsälskare! Varmt välkomna på lördag!

