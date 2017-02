Palais Ideal berikar den alternativa rocken med ny singel

Det mörknar med med vacker melodi när låten ”Crossfade/Dissolve” från gruppen Palais Ideal spelas upp. I bandets musik återfinns inspiration från band som The Cure, New Order, Sisters Of Mercy och The Sound. Produktionen är gedigen och det märks tydligt att bandet har god förmåga till att både skapa musik och melodi som låter modern (med ett sammantaget cluster av post-punk, new wave och goth) och med ett sånguttryck som ger mersmak.

Så dimma ner belysningen och låt ljudet från ”Crossfade/Dissolve” få strömma in i öronen som balsam för själen.

John Edwards och Richard van Kruysdijks alster avnjuts här:



Kommentarer

Kommentarer