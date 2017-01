Några praktiska saker inför avspark

Till helgen är det dags. Mello 2017 drar igång. Zero Magazine kommer även i år följa turnén och vi lovar som vanligt en lite roligare, mer spännande och alternativ bevakning. Först några praktiska saker. Häng med. Nu kör vi!

Zeros huvudbevakning följer du precis som förra året via Periscope. Vi börjar på torsdag kväll från välkomstfesten i Göteborg.

Lathund för Periscope:

Gå in i appstore och ladda ner appen ”periscope” (gratis) Registrera dig som användare antingen via twitter eller med ditt mobilnummer Sök upp Zero Music Magazine och klicka ”följ” Klart. Nu kommer du få en notis på din skärm när vi går live.

Melodifestivalens app

Du som har 2016 års variant behöver ladda ned senaste uppdateringen för att få årets version. Lite upphottad och en del nyheter. Och där tippar vi såklart men ett tips är att vänta till torsdag åtminstone då snuttar av bidragen kommer ut på SVT:s hemsida.

Genom appen kan man rösta gratis under sändning, det gäller deltävlingar, Andra chansen och Finalen. Man kan ge max 5 röster/bidrag. Antal röster som går iväg står i relation till intensiteten i tvtittarens fingertryck på appens bultande hjärta. För att uppnå 5 röster krävs ett stort antal tryck på displayen. En röst är lika mycket värd som en telefon- eller sms-röst.

Tävlingsregler

Under Melodifestivalen 2017 förekommer tre tävlingsformer: den i de fyra deltävlingarna, den i Andra chansen, samt den i Finalen.

Tävlingsform deltävling 1-4 Det är enbart tittarna som röstar i deltävling 1-4. Det gör de via app, telefon eller sms under direktsändningen. Röstningssystemet öppnar kl 20.00 respektive sändningslördag (4/2, 11/2, 18/2 samt 225/2). Deltävlingarna består av två röstningsomgångar. Varje bidrag har samma tävlingsnummer genom hela direktsändningen. De fem bidrag som fått flest tittarröster går vidare i tävlingen. De två bidrag som hamnar på plats sex och sju lämnar tävlingen. Av de fem bidrag som gått vidare går två till final och två till Andra chansen. Det femte bidraget får lämna tävlingen. Räkneverken nollställs inte inför röstningsomgång 2 och det redovisas inte vilket bidrag som fått flest röster.

Tävlingsform Andra chansen De bidrag som kommit på tredje och fjärde plats i de fyra deltävlingarna möts i Andra chansen i fyra dueller. Samtliga vinnare i de fyra duellerna går direkt till final, d v s Andra chansen genererar fyra finalister. Vilka bidrag som möts utgår från resultatet i respektive deltävling så att ett bidrag som placerat sig på tredje plats möter ett bidrag som placerat sig på fjärde plats. Duellernas sammansättning samt startordning bestäms av SVT. Röstningen startar när programledare påar första duellanten. Röstningen för SMS och telefoni följer samma mönster som apprösterna, dvs man kan rösta på båda bidragen när som helst i pågående duell. Röstningen stänger efter: Snabbrepris av duell. Programledare informerar om att de som tittar på SVT Play måste rösta under snabbreprisen.

Tävlingsform Finalen I Finalen tävlar totalt 12 bidrag och då läggs ytterligare fem telefonnummer till de sju som använts i deltävlingarna. Vilka bidrag som representerar de olika telefonnumren kommer att presenteras under kvällen efter Andra chansen. Poängen delas ut av tittare via telefon-, sms- och appröstning (50%) samt 11 jurygrupper (50%). Telefonslussen öppnar klockan 20:00. Juryröstning Jurygrupperna, totalt 11, lämnar sina röster på följande vis: 1,2,4,6 poäng redovisas grafiskt och 8,10,12 redovisas av talespersonen. Totalt delar alltså Jurygrupperna ut 11 x 43 poäng = 473. Medan Jurygrupperna redovisar sina röster fortgår app-, telefon- och sms-röstning och avslutas först ca 5 minuter efter avslutad juryomröstning. Detta för att publiken skall få möjlighet att via röstning ”reagera” på resultatet från juryomröstningen.

Två olika röstningsavgifter vid telefoni och sms – tittarna väljer Varje tävlingsbidrag har två olika röstningsnummer och därmed två olika avgifter. Man kan välja att stödja Radiohjälpen eller inte när man röstar. Teletaxan för att stödja Radiohjälpen är 9,90 kronor per samtal eller sms, varav 8,90 kronor går till hjälpprojekt över hela världen.

Startfält deltävling 1:

Boris René – Her Kiss

Låtskrivare: Tim Larsson, Tobias Lundgren Adrijana – Amare

Låtskrivare: Martin Tjärnberg, Adrijana Krasniqi Dinah Nah – One More Night

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dinah Nah, dr alban De Vet Du – Road Trip

Låtskrivare: Johan Gunterberg, Christopher Martland Charlotte Perrelli – Mitt liv

Låtskrivare: Charlotte Perrelli, Lars Hägglund Ace Wilder – Wild Child

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son, Ace Wilder Nano – Hold On

Låtskrivare: Nano Omar, Gino Yonan, Ayak, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, David Francis Jackson

