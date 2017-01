Danska Mew är tillbaka med ny skiva

I april släpper Danska Mew sitt sjunde album Visuals. Bandet gör även en Europaturné i maj i bl.a. Paris, Amsterdam och London.

De tidigare albumen har inte producerats lika snabbt som Visuals och under förra året släpptes albumet “+ -“. Jonas Bjerre från bandet säger

– Liveshowerna som vi spelade runt det albumet fick oss att vara mer kreativa, vi skrev under hela turnén och den tände någonting inom oss. Att göra någonting annorlunda kändes rätt och vi ville göra ett album som vi spontant fått energin till under den där världsturnén, hellre än att vänta den normala tiden tre eller fyra år.

Albumet är inspelat och producerat av Mew själva i Köpenhamn och det färdigställdes under ett års tid. Låtarna representerar ett eget kapitel och sin egna berättelse. Idag släpps det första smakprovet från albumet heter ”Carry Me To Safety”. Flera av albumets låtar handlar om det som händer runt om i världen just nu.