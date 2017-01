Subkultfestivalen tar in band från Europas alla hörn

Subkultfestivalen gör idag sitt andra bandsläpp för året och drar till med internationella akter som utan tvekan kommer sätta sitt avtryck på festivalsommaren. Med band som Project Pitchfork, She Past Away och Pretty Addicted kommer publiken att få uppleva shower som bjuder på dark-wave, post-punk och cyberpunk.

Project Pitchfork

Tyska Project Pitchfork släppte nyligen albumet Look Up, I´m Down There som hyllats stort i media och så också av Zeros Robert Ryttman. Den legendariska goth/synthgruppen besökte Sverige senast 2015 och för dem som missade dem då kommer nu en ny chans.

She Past Away

Turkiets ambassadörer inom post-punken har skapat sig ett namn i världen. Med en växande fanskara även i Sverige så var det en självklarthet att gruppen besöker just Subkult och hjälper till att göra den mörkare än någonsin tidigare. Musiken har ett mörkt och gothiskt sound som är något vi alla bör uppleva minst en gång i livet.

Pretty Addicted

Som kvinna i en extremt mansdominerad genre som den mörka elektroniska undergroundscenen är det oftast svårt att komma fram och slå igenom väggen som skapas. Pretty Addicted slår sig inte bara igenom, hon förstör väggen och kunde inte bry sig mindre om det. Med frasen ”We come. We fuck shit up. We leave” ser vi fram emot en energisk liveshow utan dess like.

