From Kid ger perspektiv på tillvaron i sin nya låt

De är få band som sätter nya perspektiv på tillvaron. From Kid gör det i sin nya låt New Gods. Det finns en stark medveten invävd i texten och kopplat till livet på jorden som går hand i hand med ett sound som sveper in likt en vacker bris. Låten är unik med avseende på kombinationen av ett mjukt och välproducerat sound och en djupgående text. Det skänker den uppmärksamhet. Videon är konst.

Gruppen släpper sitt album Favorite Storm den 7 april 2017. Så håll utkik efter det.

Här finns låten i sin helhet med en vacker video därtill:



Kommentarer

Kommentarer