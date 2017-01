Elektro-/indiebandet Doombird släpper ”Sheer”

Doombird är det intressanta indie-/elektrobandet från Sacramento i USA. Från det nya albumet Past Lives kommer singeln ”Sheer” och spåren från skivan har redan fått uppmärksamhet via TV-program såsom Blood & Oil (ABC), Stitchers, How to Get Away with Murder (ABC), och i indiefilmen ”I Live for You”.

Sångaren Kris Anaya summerar temat för budskapet i skivan:

– Det tema som vi fångat över det år som det tog att göra skivan för oss är något av en blandning av mörk och dansant elektronisk pop, såsom Tim Hecker, Caribou och Bibio, tillsammans med en hemsökt röst i bakgrunden, förklarar Kris. Texterna innehåller min egen kamp för att reda upp mitt förflutna baggage och det fanns även med under processen med skivan. Min förhoppning är att känslan i plattan kan fungera utmärkt för dem som tar en promenad i skogen en regnig dag.

Här lyssnar du bäst på singeln:

https://soundcloud.com/doom-bird/sheer

