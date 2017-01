Betyg Tysk, bra melodiös syntpop av ett slag vi hört mycket förut User Rating: No Ratings Yet !

Det är dansant, lättlyssnat, melodiskt och småtrevligt, men absolut inget nytt. Pos.:2 kommer från Tyskland, sjunger delvis på hemspråket, delvis på engelska och Circuits sägs vara gruppens andra album.

Männen bakom namnet Pos.:2 är Matthias Grod (syntar, produktion och låtskrivare) och Thorsten Krüger (sång, syntar, textförfattare och låtskrivare). Dessa herrar har skrivit och framför Circuits samtliga 13 spår, förutom ”I Wanna Be Free”, en ballad som Krüger sjunger tillsammans med Jeannette Gramsch-Behrendt. Hon har även skapat cd-häftets bilder och grafik, men om det också är hennes porträtt som pryder skivomslaget är ytterst tveksamt. Pos.:2 är bra på att få ihop elektroniska poplåtar på 4 – 6 minuter som avlöser varandra i en strid ström, men inte fullt lika bra på att göra något egensinnigt eller udda av dem. Mycket av innehållet låter som saker man har hört förut och några experimentella eller okonventionella excesser inträffar inte. Det hela rullar på, det är ofta alldeles utmärkt för stunden, men jag har svårt att hitta ett djup eller tyngd i det hela, kanske just för att det är så pass vanligt som det är. Sången är snygg, produktionen likaså, melodierna med, en viss variation också, så visst, jag är övertygad om att många kommer tycka bra om den här plattan. Det gör jag själv också. Men samtidigt kommer jag inte ifrån att den blir lite för mycket musiktapet i längden för att jag verkligen ska känna starkt för låtarna. Jag hittar heller inga specifika spår som utmärker sig mer än de övriga. Det hela är väldigt jämnt på det viset. På gott och ont. Tycker man om mjukare melodisk syntpop som går bra att dansa till, typ Orchestral Manouvers In The Dark och Erasure, så bör definitivt Pos.:2 få en ärlig chans också.

