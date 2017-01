Daniel Rosenholm ger ut ny singel med imponerande känsla

Daniel Rosenholm är musikern med de magiska fingrarna och den ljuva rösten. Efter flera års erfarenhet av musik som producent och under pseudonymen ”Dubious Quip” har han nu valt att ta av sig masken och istället framföra sin musik i sitt eget namn som soloartist.

I låten ”It’s Is Gone Be Alright” har Daniel lyckats på ett elegant och taktfullt sätt lyckats väva samman många utav de musikstilar som han inspireras av för sina musik.

Det första spåret från herr Rosenholm i soloform skulle kunna beskrivas som ett utsökt och modernt stycke med mycket soul. Det innehåller även en omemotståndlig variation i uttrycket och det gifter sig delikat sammantaget. Talangen i artisten Daniel Rosenholm har skapat örongodis åt folket. Jag är övertygad om att det kommer mer sofistikerat material i denna form för redan nu låter det lovande.

Låten som ett exempel på Daniels vackra uttryck och video hittar du här:



