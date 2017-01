Här är årets P3 Guld-vinnare

Den 15:e P3 Guld-galan i ordningen bjöd på hela nio olika vinnare. Årets artist blev Zara Larsson , Årets grupp Kent, Årets låt Miriam Bryants ”Black Car” och Peg Parnevik utsågs Årets nykomling. Guldmicken till Årets bästa liveakt gick till Håkan Hellström. Vann gjorde även Cherrie, Galantis, Dark Funeral och Niki & The Dove.

Alla P3 Guld-vinnare

Årets artist: Zara Larsson – samlad produktion

Årets grupp: Kent – samlad produktion

Årets låt: ”Black car” – Miriam Bryant

Årets nykomling: Peg Parnevik – samlad produktion

Guldmicken (årets live): Håkan Hellström

Årets dans: Galantis: samlad produktion

Årets hiphop/soul: Cherrie: ”Sherihan”

Årets pop: Niki & The Dove: ”Everybody’s heart is broken now”

Årets rock/metal: Dark Funeral : ”Where the shadows forever reign”