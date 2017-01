Idag utses årets P3 Guld-vinnare

Idag går P3 Guld-galan av stapeln. För första gången arrangeras festen i Partille Arena. Zero kommer att finnas på plats och sända live via vår Facebook-sida.

Ikväll smäller det, P3 Guld-vinnarna ska utses. Galan direktsänds i både P3 och SVT1 kl. 21.00 ikväll. Zero kommer att vara på plats och sända live från röda mattan och göra intervjuer med vinnare och nominerade artister via vår Facebooksida. Så har du inte redan gått in och gillat vår Facebook-sida gör det nu. https://www.facebook.com/zeromagazine

Zero sänder live

18:45 Röda mattan

22:40 Live från scenen (Intervjuer med vinnare)

Uppträdande artister under kvällen

Veronica Maggio feat Niki & The Dove

Miriam Bryant

Namasenda

Erik Lundin

Parham

Nause feat MiC Lowry

Hurula

Miss Li

Rein

De nominerade till P3 Guld 2017 är…

Årets artist

Håkan Hellström – Du gamla du fria

Laleh – Kristaller

Little Jinder – Allting suger

Tove Lo – Lady Wood

Zara Larsson – samlad produktion

Årets grupp

Death Team – samlad produktion

Galantis – samlad produktion

Herbert Munkhammar & Michel Dida – samlad produktion

Kent – samlad produktion

Norlie & KKV – Alla våra låtar

Årets låt

Ain’t My Fault – Zara Larsson (skriven av Uzoechi Emenike, Zara Larsson och Markus Sepehrmanesh)

Bara få va mig själv – Laleh (skriven av Laleh Pourkarim)

Black Car – Miriam Bryant (skriven av Victor Rådström och Miriam Bryant)

No Money – Galantis (skriven av Christian Carlsson och Linus Eklöw)

The Ocean – Mike Perry & Shy Martin (skriven av Sara Hjellström, Nirob Islam och Mikael Persson)

Årets nykomling

Ana Diaz – samlad produktion

Cherrie – Sherihan

Hanna Järver – samlad produktion

Peg Parnevik – samlad produktion

Rein – samlad produktion

Guldmicken

Håkan Hellström

Kent

Miriam Bryant

Niki & The Dove

Zara Larsson

Årets dans

Acronym – samlad produktion

Brohug – samlad produktion

Dorisburg – Irrbloss

Galantis – samlad produktion

Rein – samlad produktion

Årets hiphop/soul

Cherrie – Sherihan

Jireel – samlad produktion

Parham – Hemma här

Silvana Imam – Naturkraft

Yemi – Neostockholm

Årets pop

El Perro Del Mar – Kokoro

Hanna Järver – samlad produktion

Niki & The Dove – Everybody’s Heart Is Broken Now

Södra station – samlad produktion

The Radio Dept. – Running Out Of Love

Årets rock/metal

Bombus – Repeat Until Death

Cult Of Luna & Julie Christmas – Mariner

Dark Funeral – Where Shadows Forever Reign

Twin Pigs – Chaos, Baby!

Viagra Boys – samlad produktion

