The Magnettes släpper nytt

The Magnettes är från Pajala har haft stora framgångar utomlands och gjort inte mindre än fem USA-turnéer. Gruppen har släppt tre singlar varav ”Hollywood” hamnade på Zeros årsbästalista 2016. Idag släpper gruppen sin nya singel ”Sad Girls Club”.

Att singeln släpps den 20 januari är ingen slump. Det är samma datum som Donald Trump svärs in som president i USA. Samma datum släpps även en kollektion från The Magnettes under hashtagen #fucktrump på en hemsida som kommer lanseras om några dagar.

”Sad Girls Club” är den fjärde singeln från albumet Ugly Youth som är bandets debutplatta och släpps den 31 Mars. De kommer göra en Sverige-turné i mars, UK/Irland i maj och USA/Kanada juni/juli.

Kommentarer

Kommentarer