Trailerpark Idlers - Alligator Days

Jag har tappat räkningen på hur många plattor Trailerpark Idlers har gett ut under åren, men på sistone har det varit ett ovanligt långt uppehåll i skivutgivningen. Ja, inte långt för att vara ett normalproduktivt band, men långt för att vara Trailerpark Idlers. Nu är man dock tillbaka med Alligator Days och fansen lär jubla!

Uppehållet i Trailerpark Idlers skivutgivning beror på att sångaren, gitarristen och låtskrivaren Morgan Hellman har krigat mot en illasinnad ca

ncer och vunnit striden. Inte på skrivkramp eller dylikt. Till Alligator Days har han nämligen plitat ihop sju av de tolv spåren, och samtidigt lyckats ro ihop en ep med punkbandet Lowriders vid sidan om. På Alligator Days är det dock Trailerpark Idlers egensinniga countrymusik som gäller. Bandet har ett mycket speciellt sound, har alltid haft, och låter egentligen inte som några andra. Att såväl Morgan Hellman som Miss LisaLee (som också lirar gitarr och har skrivit tre av plattans låtar) sjunger gör inte saken sämre. Förutom frontparet består gruppen av Pentti Salmenranta på grym elgitarr och JK Anderson på hängbjörk. Musiken på Alligator Days innehåller allt möjligt från spöklika ”Kate” till rockabilly-stunset i ”Everytime I hear the sound of the train” till ödestigna ”The car salesman” och Johnny Cash-svängiga ”200 miles & 20 years from home”. Några covers har också fått plats på plattan och förvandlats till bandets egna. Det hela är variationsrikt utan att falla utanför kvartettens originella formel, och gruppens forna fans lär inte bli besvikna. Det mörker och vemod som färgat mycket av bandets material sedan begynnelsen genomsyrar även Alligator Days, och då liksom nu lyckas man skapa skönhet i skuggorna. Detta sker oavsett om låtarna är svängiga eller lugna, vilket får en att inbilla sig att man själv känner vad gruppen känner när de står där i studion och förmedlar sina låtar. Oavsett om du gillar nämnda Johnny Cashs grubblerier eller Nick Caves mördarballader så borde Alligator Days ligga i din cd-spelare. Linjen är hårfin rent känslomässigt emellanåt, och Trailerpark Idlers är definitivt tillbaka med bravur.

