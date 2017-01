Call Cat – Fyra bitchar är bättre än en

Call Cat. Det singelaktuella Västerås-bandet som precis blivit nominerade som årets nykomling i Manifestgalan. Och i mars släpper de sin första skiva som Call Cat. Tidigare kallade de sig By The Way, men i samband med att skivan skulle produceras valde de att uppgradera även sitt namn. Den 9 januari släppte de en singel, ”Bearded Burden”, som speglar deras numera barbiepunkiga sound och image med råge. Jag har träffat sångaren och leadgitarristen Agzy Pop för att prata om bandets bakgrund samt om skivan.

Hur startade ni?

– Hmm… Första gången vi såg varandra visste vi att det var rätt. Vi såg varandra djupt in i ögonen och sa att vi skulle börja spela barbiepunk. Som vi brukar säga i repan, fyra bitchar är bättre än en.

Okej. Men hur ser det ut framåt? Vad vill ni åstadkomma med er musik?

– Världsdominans. Mitt största mål personligen är att tjäna pengar och bli rik och jag tror att de andra tjejerna har ganska liknande ambitioner.

Låter som en rejäl dröm. Vilka har inspirerat er till att jobba för detta?

– Paris Hilton, Britney Spears, Amy Diamond, Nelly Furtado. Det är några artister som vi alla lyssnar på och influeras mycket av. Vilket inte är så konstigt eftersom alla ovannämnda är musikaliska genier. Andra entreprenörer som har inspirerat oss är bland annat Kim Kardashian.

Jag förstår. Jag brukar fråga de jag intervjuar om deras bästa gig. Så vilket är ert?

– WOW! Det måste ha varit när vi spelade i gympasalen i Råby centrum vintern 2013. Det kan man kalla great turnout. Perfekt publik, perfekt ljud, ja, bra stämning helt enkelt. Tråkigt var ju att det fanns andra lockelser på Råbydagarna så tre fjärdedelar av publiken gick efter första ackordet.

Ni har ju gjort en musikvideoinspelning med duon Death Team. Jag har sett den och tycker att den är jättebra! Det måste ha varit en upplevelse i sig att över huvud taget få frågan, men hur var det att vara med?

– Det var skitkul! Vi fick åka lite BMX, har aldrig gjort det förr och jag känner verkligen att jag växte som människa. Som grädden på moset är Mayka och Johen världens gulligaste änglar och det var skitkul att få jobba med dem.

Har samarbetet med Death Team gjort det lättare för er att marknadsföra er för de ”stora scenerna”?

– Självklart är det kul att få synas med större namn, det kan nog bara ha positiv inverkan men jag har inte reflekterat över det så mycket, helt ärligt.

Okej, jag förstår. Vad är ert bästa bandminne förutom den här inspelningen?

– Det måste nog vara när vi bodde i studion sju dagar i sträck för att spela in vår skiva. Det var som att leva kollo-life all over again! Då mådde man! Vi drack energidricka hela dagarna likt 13-åriga pojkar och varvade inspelning med skitsnack och häng. Dessutom hade vi världens bästa producent, Marcus Cederlöf, som gjorde upplevelsen ännu bättre.

Ursäkta att jag frågar, men tanken har gnagt i mig sedan jag såg att ni bytte namn. Är Call Cat en referens till termen Call Girl?

– Nej, det är det inte. Bandnamnet är en ordlek med termen cat call. Dessutom älskar vi katter och tycker att det är kul att ha med ett djur i vårt namn.

Så för att prata om skivan. Hur väljer ni vilka låtar som ska vara med på skivan och vilka som måste falla bort?

– Först skulle skivan vara runt tio till tolv spår lång, men ju närmre vi kom inspelningsdagen insåg vi att delar av materialet inte höll, så då valde vi helt enkelt att stryka det. Vi vill verkligen att den här skivan ska kännas som oss och att ingen ska ha en oklar bild om vad Call Cat är efter att de har hört skivan.

Okej, och vad var det som avgjorde att ni valde just ”Bearded Burden” som singel?

– Vi valde att släppa den här låten som singel för att man hör vilken som är rätt. Man hör om en låt är en singel eller ett mellanspår eller något annat när man lyssnar på skivan. Det behöver inte betyda att det är den bästa låten, bara att det är den som gör sig bäst som singel.

Kul! Tack för att jag fick prata med dig. Har du några avslutande ord om plattan?

– Vi släpper skivan i mars, datum är ännu hemligt. Skivan är inspelad som ett radioprogram och kommer vara det bästa ni någonsin hört. Följ vår instagram callcatofficiall och Facebooksida för att inte missa releasen!

