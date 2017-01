Project Pitchfork – Look Up, I´m Down There

Project Pitchfork håller sina fans på tåspetsarna om de ska hänga med. Efter samlingsplattan och den remastrade återutgivningen av Wonderland/ One Million Faces som kom tidigare i år är Peter Spilles, Dirk Scheuber och Jürgen Jansen tillbaka med en helt ny produkt: den tunga julklappen Look Up, I´m Down There.

Två år har passerat sedan Blood släpptes, tyska dark electro-trion Project Pitchforks senaste utgåva, baserad på helt nytt material. Således känns det mycket välkommet med ett album som innehåller 12 helt nya låtar. Inte har Spilles och co tappat stinget heller. Look Up, I´m Down There är en platta som heter duga, och en klar konkurrent till den kommande nyårsnattens smällare och raketer. Dessutom är plattan snyggt varierad, så här samsas vackert melodiösa ”Sunset devastation” med vildsinta ”Exile”, stenhårt svängiga ”Titânes” som bandet också gjort en video på, och blytungt melodiösa ”Blind eye”. Riktigt alla låtar håller inte högsta kvalitet på den här skivan, men det är inte långt ifrån, och speciellt plattans första hälft krossar på med en satans kraft. Fansen lär inte bli besvikna i alla fall, det vågar jag garantera. Look Up, I´m Down There fungerar utmärkt att dansa till, liksom att bara lyssna på upprepade gånger, och flera av låtarna skulle kunna bli höjdpunkter under kommande konserter. På tal om konserter borde någon vaken arrangör ta gruppen till Sverige snart så man slipper åka till Tyskland för att se dem! Cd-häftet innehåller låttexterna som samtliga är på engelska, plus färgbilder på trion, och nöjer man sig inte med denna utgåva så har skivan även getts ut som limiterad dubbel-cd där andra skivan innehåller ett bonusspår och några remixer av låtar från första plattan. Säkert en fin utgåva, men smakar det så kostar det också.

