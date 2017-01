Betyg - 8 8 Kritikernas lilla älsklingsband är tillbaka med svärta och tyngd. User Rating: No Ratings Yet !

Senast jag hörde Pascal var när de släppte Galgberget 2008, en platta jag gillar väldigt mycket. Orkanen kom sedan ut 2010 och en splitplatta med Mattias Alkberg kom året därpå. Sedan gick åren tills nu innan gotlänningarna fick fart på gruppen och gav ut efterlängtade Revy.

Pascal har inte lagt allt sitt krut på Pascal. Medlemmarna medverkar även i grupper som Skriet, Dödsfest och NEJ. Istället för att ge ut ny musik med Pascal är det dessa band man satsat på under senare år. Men nu är det alltså äntligen dags för Pascals fjärde fullängdare på egen hand. (Splitplattan Allt Det Här tillsammans med Mattias Alkberg räknar jag inte som en ordinär Pascal-platta.) Pascals mörka, avskalade, gitarrbaserade alternativrock på Revy är som en gigantisk bergsborr som oförtrutet sjunker längre och längre in i den smutsiga graniten och underjorden. Ibland är det maniskt tungt som i sprickfärdiga ”Snälla” och ibland vemodigt romantiskt som i covern ”Forever”, en låt utgiven som ”I´ll stay by your side” (1965) av The Lollipops men kanske mer känd i finska rock n roll-legendarerna Hurriganes version, då den hette ”I will stay” (1974), från deras lp Roadrunner. Revy innehåller tolv spår, samtliga med svenska texter, och tämligen ofta kommer jag att tänka på ett mer svärtat, kanske också mer svårtillgängligt och syntfritt Bob Hund, när jag lyssnar till denna platta. Bandet borde tveklöst tilltala jyckens publik också. Men något kopierande handlar det inte om. Gotlänningarna har sitt eget postpunkiga uttryck, sina refränger som skär in under skallbanken och ett primitivt, massivt, nästan våldsamt sätt att hantera instrumenten på. Det här är rockmusik för oss med ena foten kvar i 80-talets mörker, för oss som tycker att det känslomässiga uttrycket är viktigare än skönsång och teknisk ekvilibrism, samt och för oss som föredrar glassplitter och rost framför sammet.

Kommentarer

Kommentarer