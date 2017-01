My God Damn Territory – Kajser Und Marit

Betyg - 6 6 Stockholmsband nedbantat till duo gör syntpopskiva i midtempo User Rating: No Ratings Yet !

Varken skivtitel, bandnamn eller skivomslag ger anledning att tro att My God Damn Territory skulle vara en svensk indietronicaduo. Men så är fallet. Bandet kommer från Stockholm och Kajser Und Marit är denna uppsättnings första fullängdare.

Tidigare bestod My God Damn Territory av fler musiker än nu och redan då släppte man skivor, men idag är det alltså Mark Pettersson (gitarr och alla övriga instrument) och Kajsa Olofsson (sång) som själva utgör bandet. Pettersson skriver låtarna, skapar videos till varje låt bandet gör och är förutom musikant, även konstnär och ljudtekniker. Olofsson skriver merparten av gruppens texter, skapar sångmelodierna och jobbar med PR till vardags. Hur låter Kajser Und Marit då? Syntigt. Mycket syntigt. Delvis tack vare Eddie Bengtssons (Page, Sista Mannen På Jorden) inblandning. Faktum är att skivan är mer syntpopig än indie, vilket undertecknad tackar för. Samtidigt hade jag önskat att man kunde gjort något mer spännande av de tio låtar skivan innehåller. Merparten av materialet, förutom ”Harp hyrpia” och ”Used to be”, traskar på i ungefär samma midtempo hela tiden och större variation i tempo och rytmer hade inte skadat. Det hade inte heller gjort ont om gruppen, åtminstone emellanåt, vågat sig på något mer nyskapande, överraskande eller rentav galet. Kajser Und Marit är en trevlig skiva, men ingen sensation. Jag är dock övertygad om att duon kan bättre än så här om de bara släpper rinken och vågar sig ut på den hala isen. Albumets fyra sista låtar tyder på det. Vill dock passa på att dela ut extra plus för några fina melodier, en jämn kvalitet i sin helhet, och att man faktiskt pumpar på lite friskare på ett par ställen.

