Är The KLF tillbaka?

Brittiska rykten om återförening.

Är The KLF på väg att göra comeback?

Och behöver världen de bisarra upptågsmakarna Bill Drummond och Jimmy Cauty år 2017?

Det ryktas att duon är på väg att återuppstå under sitt alternativa namn The Justified Ancients of Mu Mu, rapporterar Peter ”Popjustice” Robinson i The Guardian.

Något verkar vara på gång, så Zero tillåter sig att börja ladda upp lite försiktigt med The KLF:s samarbete med Deep Purple-basisten Glenn Hughes på ”America: What Time Is Love” ovan samt Pet Shop Boys-inspirerade ”Kylie Said to Jason” och ”Doctorin’ the Tardis” som The Timelords nedan.

