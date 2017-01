Nytt material från British Sea Power

Första albumet på fyra år släpps i mars.

Indieveteranerna i British Sea Power släpper Let the Dancers Inherit the Party, som finns ute den 31 mars och blir gruppens första fullängdare sedan Machineries of Joy 2013.

Let the Dancers Inherit the Party spelades in i Sussex och London samt på Isle of Skye och den grafiska formgivningen är inspirerad av den tyske dadaisten Kurt Schwitters.

Att döma av pressmeddelandet på gruppens hemsida verkar de även ha tagit djupt intryck av den svenska högertrafikomläggningen 1967: ”Avast! Welcome one and all to 2017, a year which is set to feature not only the 50th anniversary of Sweden introducing right-hand driving, but also a new album from British Sea Power.” Läs mer här: http://britishseapower.co.uk/news/721/newsboost-sparkling-caroline

Hör singeln ”Bad Bohemian” nedan.

