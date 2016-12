Under natten rapporterade flera medier att George Michael har gått bort. Han blev 53 år gammal. Dödsorsaken ska vara hjärtsvikt, enligt popstjärnans manager.

George Michael avled i sitt hem i Oxfordshire under söndag eftermiddag. Han blev mest känd som frontfigur i gruppen Wham med hits som ”Wake Me Up Before You Go-Go” och ”Last Christmas”. Flera av hans hits slog i hela världen, exempelvis ”Careless Whisper” (1984), vilken också var hans första låt som soloartist. Han fick även stora hits åtar som ”Faith” och ”Freedom”.

Totalt har George Michael sålt över 100 miljoner album världen över.

