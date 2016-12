Erasure – Tomorrow’s World (Vinyl Double LP)

Betyg - 7 7 Ett stabilt mellanalbum, förstärkt med b-sidor och mixar. User Rating: No Ratings Yet !

Erasure-albumet Tomorrow’s World från 2011 släpps som lilafärgad dubbelvinyl med sju bonusspår samt nedladdningskod.

Inför sin fjortonde fullängdare Tomorrow’s World (2011), uppföljaren till Light at the End of the World (2007), samlades Vince Clarke och Andy Bell som Erasure igen efter ett uppehåll under vilket Andy hade gett ut ett soloalbum och Vince återförenade Yazoo. Som producent för albumet valdes Frankmusik.

På Tomorrow’s World hamnar Erasure någonstans mellan ”mellanalbum” och ”stabilt” på en skala. Produktionen är större än låtarna, men när Erasure har varit som allra bäst har det alltid varit därför att förhållandet varit det omvända.

Elektropopljuden på Tomorrow’s World är moderna, det ligger en svag dunst av autotune i luften och ibland vibrerar det under skorna av ett förbipasserande tåg lastat med dubstep. Genomarbetad dansmusik, men kanske med en lite svagare känsla av Erasure själva.

På sida C i dubbelvinylpaketet finner vi fyra b-sidor, varav den första är det instrumentala titelspåret ”Tomorrow’s World” (faktiskt en cover på signaturmelodin till ett gammalt vetenskapsmagasin från BBC) som alltså inte fanns med på själva albumet.

Sida D består av tre klubbmixar, ”When I Start to Break It All Down (Kris Menace club remix), ”Be with You (Love Is Coming)” och ”Fill Us with Fire (JRMX club remix)”.

