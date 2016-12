John Cale – Fragments of a Rainy Season

Betyg - 4 4 Unplugged-skiva med enstaka guldklimpar. User Rating: No Ratings Yet !

John Cales livealbum Fragments of a Rainy Season från 1992 återutges på cd, vinyl och nedladdning.

Jag har alltid varit ett fan av liveskivor. Det känns så äkta, på något sätt. Det går liksom inte att fejka då. Spelar du in en skiva i en studio finns det möjlighet att göra om hundra gånger innan du blir nöjd. Du kan göra om vissa delar, ta bort andra, etc. Men på en liveskiva funkar det inte riktigt så, där är det liksom pang på med en gång, och därför har jag en fallenhet för att älska alla liveskivor jag hör. John Cales Fragments of a Rainy Season är dock ett av få undantag.

Jag har lyssnat en del på Cale förut, mest då på albumet Artificial Intelligence från 1985. Det är en fantastisk skiva! Men Fragments of a Rainy Season är alltså en liveskiva med en samling unplugged-versioner av några av hans låtar. Den bästa av dessa är nog, i min mening, ”Dying On The Vine”. Dels för att den finns med på Artificial Intelligence, dels för att den nästan är bättre unplugged. Den blev plötsligt mer tydlig.

De allra flesta liveskivor har den effekten. En känsla av att musiken blir mer närvarande och ocensurerad. Däremot är jag inget fan av ”Hallelujah”, och jag anser att hela Cales skiva skulle ha blivit mycket bättre utan den. Den känns onödig och mer som utfyllnad än som ett ärligt försök till att göra den rättvisa. Skivan i sin helhet hade helt enkelt varit bra mycket bättre utan detta spår!

I det stora hela kan jag inte säga att skivan var direkt imponerande. Den hade sina guldklimpar som versionen av ”Dying on The Vine”, exempelvis, men i övrigt talar den inte direkt till mig. Det jag gillar med den, är att det är en unplugged liveskiva, och att ”Dying On The Vine” plötsligt blev en bättre låt. Annars känns det mer som ett försök att återuppliva gamla låtar och ge dem en ny plats i rampljuset.

Kommentarer

Kommentarer