Så minns Zero-redaktionen Kent – Den sista sången

Det är över nu! Sveriges största rockband genom tiderna har lämnat oss. Musiken kommer trots det att följa med oss då som nu för alltid. Efter gårdagens fantastiska avslutningsspelning på Tele 2 Arena i Stockholm släpper de nu en stark video till ”Den sista sången”. Se den, låt dig beröras och ta del av Zero-redaktionens starkaste minnen.

Zero har följt Kent sedan den självbetitlade albumdebuten 1995. Även om vi under de första åren stod på lokalkonkurrenterna (Eskilstuna) Yvonnes sida så växte Kent in i Zero (Zynthec).

När de 2009 släppte albumet ”Röd” inspelad i legendariska Hansastudion i Berlin hade de blivit något av tidningens husband och vi åkte med dem till New York och såg releasefesten på The Bowery Hotel.

Det finns en massa möten med bandet vi kan dela med oss av men det som satt starkast spår på redaktionen är när vi fick möjligheten att skicka ner ett team till Psykbunkern (Kents studio) för att intervjua gruppen inför skivan ”Tillbaka till samtiden” 2007.

När Andreas och Linda (fotograf) kom tillbaka med sitt material blev vi lyriska. Vi hade inte planerat för någon framsida men nu ville vi verkligen ha gruppen på ettan. Linda hade tagit porträttbilder på alla medlemmar, Zac Fors kom med den lysande men något dyra idén att bli den första tidningen i Sverige som låter gruppmedlemmar få var sitt omslag. Sagt och gjort, vi plockade fram plånboken och sade till tryckeriet att vi vill ha fem omslag på nästa nummer. Fem? Jo, till alla prenumeranter skickades det omslag som var tänkt på Dave Gahan från Depeche Mode men till butik skickades fyra andra omslag i en begränsad upplaga.

Markus, Jocke, Martin och Sami fick var sitt omslag (se dem här nedan). Tidningarna sålde snabbt slut och idag är de svåra att få tag i och har blivit något av ett samlarobjekt bland Kent-fansen. En rolig anekdot runt detta är att Markus Mustonen använde omslaget som sin profilbild på Facebook i ca 1 år och skrev något i stil med ”Äntligen har jag fått mitt eget omslag” i en kommentar.

Några år senare blev Sami Sirviö medlem i synthpopgruppen The Mobile Homes. Ett band som är en av anledningarna till att Zeros grundare Jon och Petter en gång startade tidningen. Sedan Sami blev medlem har även Kent-medlemmarna Markus Mustonen och Martin Sköld spelat med samma grupp live. På något sätt känns det som cirkeln är sluten och att medlemmarna fortsätter att vara en del av Zero. Låt oss hoppas att vi får möjlighet att skriva, intervjua och recensera mer från dessa begåvade musiker.

Från hela Zero-redaktionen skickas här ett stort TACK till framförallt medlemmarna i KENT men även till alla som jobbat med gruppen och hjälpt oss som redaktion att bevaka dem. Extra tack till bandets ständiga följeslagare Sandra Nordin!

DÅ SOM NU FÖR ALLTID

RIP KENT

* 1990-05-16

† 2016-12-17

Kommentarer

Kommentarer