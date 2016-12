Erasure – Snow Globe (Extended White Vinyl Double LP)

Betyg - 8 8 Varm julstämning från "kalla" syntar. User Rating: No Ratings Yet !

Erasure återutger julskivan Snow Globe från 2013 på dubbel-LP i vit 180-gramsvinyl med nio bonusspår och nedladdningskod.

Ja, visst är det något speciellt med musik i ett fysiskt format. Den nya utgåvan av Snow Globe på snövit vinyl med charmiga karikatyrer av Vince och Andy på utflykt med julrenar, släde och laptop på innerkonvoluten och etiketterna ger en helhet som man inte får av mp3-filer.

Med producenten Gareth Jones lyckades Erasure på Snow Globe få kombinationen av ”kalla”, minimalistiska blipp-blopp-syntar med en hel del bjällerklang och körsång att ge en betydligt varmare och mer äkta julstämning än de vanliga julplattorna från Christer Sjögren med flera.

Jag kommer på mig själv med att uppskatta ”Silent Night”, med Andy Bells korgossestämma uppbackad av ett par bloops i bakgrunden, mer än jag hade väntat mig av en så sliten julstandard. Egenskrivna låtar som ”Make It Wonderful” och ”Loving Man” skapar en högtidlig men samtidigt eftertänksam helgkänsla med texter om exempelvis norrsken utan att köra ner ”jul, jul, jul” i halsen på en vid varje tillfälle. Och med min käpphäst: starka refränger och melodier som i vissa fall tål att upprepas långt efter jul.

Och vad säger väl ”julmys med familjen” som titeln ”Blood on the Snow”? Fast på ”The Christmas Song”, där Andy kanaliserar Bing Crosby ovanpå ett 8-bitskomp, drar de nog Snow Globe-konceptet så långt som det tål. Och stackars Andy gör en heroisk insats med det latinska uttalet på ”Gaudete” (”Gaude-tay”), men får ändå ordet ”lætitiæ” (glädje) att låta som en hyllning till gamle Southampton FC-hjälten Matt Le Tissier.

De nio bonusspåren på LP2 består av ”redux”-versioner av ”She Won’t Be Home” och ”God Rest Ye Merry Gentlemen” från Crackers International-EP:n, akustiska inspelningar av ”Make It Wonderful” och Jona Lewie-covern ”Stop the Cavalry” samt en handfull dj-mixar, bland annat ”Gaudete (Dave Aude extended club mix)”. Och jag vill gärna föreställa mig att det på någon lokal faktiskt dansats till långt in på småtimmarna till en flera hundra år gammal julsång på latin i förlängd klubbmix.

